Il nuovo strumento didattico online permetterà ai cacciatori grigionesi di conoscere meglio l'anatomia della selvaggina e di centrare meglio la preda. Keystone

L'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP) propone ai cacciatori un aggiornamento per conoscere meglio l'anatomia della selvaggina. Tramite un'applicazione interattiva online i seguaci di Diana potranno perfezionare le loro competenze venatorie.

Affinché il loro colpo sia fatale, i cacciatori devono individuare in poco tempo il punto giusto in cui deve essere colpito l'animale selvatico. Ne va anche della qualità della carne che poi giungerà sulle tavole dei buongustai. La qualità dello sparo è spesso dettata dall'angolazione in cui si presenta l'animale, si legge in una nota diramata oggi dalla UCP retico.

Per sensibilizzare i cacciatori è stato creato un dispositivo didattico interattivo che visualizza le parti anatomiche dell'animale nelle sue varie posizioni. Lo strumento, fruibile sul sito web dell'UCP (wildtieranatomie.gr.ch), è suddiviso in tre parti: anatomia degli animali selvatici, simulazione dello sparo e igiene della carne.

L'UCP dei Grigioni precisa nella nota che il nuovo sussidio didattico deve essere inteso come un'alternativa moderna e complementare all'opuscolo dell'Associazione Svizzera dei Veterinari Cantonali. La decisione ultima, se e quando sparare all'animale selvatico durante una battuta di caccia, è tuttavia una responsabilità che dovrà sempre assumersi il singolo cacciatore.

L'applicazione è disponibile solo in lingua tedesca.

