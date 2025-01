Il villaggio di montagna di Brienz/Brinzauls (GR) non è raggiungibile da ormai due mesi. (immagine d'archivio) Keystone

Gli abitanti sfollati di Brienz/Brinzauls (GR) potrebbero presto tornare nel villaggio, attualmente irraggiungibile, per qualche ora. Lo Stato maggiore di condotta comunale prevede una giornata di visita, ha annunciato oggi il Comune di Albula/Alvra.

Keystone-SDA, rl, ats SDA

Le condizioni meteorologiche attuali non permettono di visitare la località minacciata da una frana, stando al bollettino comunale odierno, ma in caso di tempo secco e di rallentamento dello spostamento dei detriti sarebbe possibile passarvi qualche ora.

Il villaggio è stato evacuato per la seconda volta nel novembre scorso a causa della minaccia di un ghiaione instabile. Vari abitanti hanno espresso a più riprese il desiderio di visitare le loro case, si legge nella nota.

Varie condizioni

Per una visita breve stando al Comune di Albula/Alvra, del quale Brienz è una frazione, sono necessari diversi requisiti. Il tempo deve essere asciutto, in modo che ci sia solo una piccola quantità d'acqua nella massa di scivolamento, non ci devono essere segni di caduta massi e la velocità di spostamento del ghiaione non deve aumentare per diversi giorni.

In queste condizioni, stando agli esperti, sarebbe possibile «rimanere in paese per qualche ora», ha annunciato il Comune. Una volta che il tempo sarà migliorato, che saranno stati fatti i necessari chiarimenti e saranno state predisposte le misure di sicurezza, il gruppo di lavoro comunale fornirà informazioni precise.

La posa del tubo flessibile per incendi

Il Comune di Albula/Alvra vuole anche sfruttare un'eventuale giornata di visita per riparare l'approvvigionamento idrico di Brienz, interrotto a causa della rottura di un tubo. I pompieri intendono posare un tubo flessibile, a cui fare capèo in caso di incendio nel villaggio.

Per quanto riguarda il pericolo attuale, un crollo spontaneo del ghiaione di 1,2 milioni di metri cubi che minaccia il villaggio è «sempre meno probabile», scrive il Comune. Tuttavia, è ancora possibile che si stacchi in seguito a forti piogge o a una caduta di massi, e raggiunga Brienz.

Brienz non è ancora abitabile

In circa undici settimane dall'evacuazione, la massa di detriti si è spostata di 10-15 metri verso valle. La velocità aumenta rapidamente dopo le piogge o le cadute di massi, ma la situazione si calma subito, indica il bollettino.

Anche se il pericolo di una caduta spontanea del ghiaione è «notevolmente diminuito», Brienz non è ancora abitabile, si legge nella nota. Le piogge, lo scioglimento della neve o la caduta di massi potrebbero accelerare il flusso di detriti a tal punto da farli avanzare verso il villaggio a una velocità fino a 200 chilometri all'ora, causando gravi danni.

Dichiarare la fase blu «come misura preventiva»

Per Brienz continua a vigere il livello di pericolo fase rossa. Il gruppo di lavoro comunale prevede di dichiarare il livello di pericolo più alto, la fase blu, «come misura preventiva», si legge nel bollettino. Nella fase blu, la Landwasserstrasse e la linea ferroviaria dell'Albula tra Tiefencastel e Surava verranno chiuse per motivi di sicurezza.

La ragione è la copertura nevosa della zona, ha spiegato il Comune. Un flusso di detriti potrebbe penetrare più in profondità rispetto a condizioni asciutte e mettere a rischio le vie di comunicazione. La probabilità di un tale evento è tuttavia bassa.