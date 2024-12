L'accesso a Brienz (GR) resta vietato. Keystone

Il terreno sopra il villaggio di Brienz (GR), evacuato da metà novembre, continua a muoversi: nonostante i tunnel di drenaggio, la velocità nella parte superiore del cumulo di detriti è aumentata a 18 centimetri al giorno.

Lo ha comunicato oggi il comune di Albula/Alvra, del quale Brienz è una frazione.

Sulla «parte superiore del ghiaione» sembra esserci un'inversione di tendenza, indica la nota. Negli ultimi giorni le velocità misurate non sono diminuite, ma hanno ristagnato o sono di nuovo leggermente aumentate.

I tunnel di drenaggio che sono stati costruiti nelle montagne sotto la frana dall'estate iniziano ad avere effetto, indica il bollettino comunale, aggiungendo che il livello dell'acqua sotterranea si è notevolmente ridotto.

Una possibile causa dell'aumento delle velocità sono le precipitazioni e il successivo scioglimento delle nevi nella seconda metà di dicembre.

Una nuova caduta di detriti è possibile

Una caduta della parte superiore dei detriti senza preavviso e senza nuove precipitazioni è possibile. Tuttavia, la probabilità è bassa, scrive il Comune. Ci si aspetta una nuova accelerazione dopo le precipitazioni o lo scioglimento delle nevi. Non è ancora possibile prevedere l'evoluzione fino alla primavera. La fase rossa è ancora in vigore e non si può accedere al villaggio evacuato.

I circa 80 residenti di Brienz hanno dovuto lasciare le loro case per la seconda volta il 17 novembre a causa della minaccia di una caduta di massi. Attualmente si valuta un trasferimento definitivo.

Dopo una prima evacuazione nella primavera del 2023, nella notte del 16 giugno 2023 una frana ha sepolto una strada e dei prati. I detriti si sono fermati a pochi metri dal paese.