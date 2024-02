In collaborazione con il settore turistico, l'Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe di Davos svilupperà una web-app che conterrà escursioni anche a sfondo didattico. (foto d'archivio) Keystone

Conclusa la prima fase della Davos Digital Agenda, il comune omonimo lancia la seconda tappa del programma per lo sviluppo digitale. Fra le novità, una guida per escursioni a scopo didattico e lo sviluppo di un sensore nel campo della tecnologia sanitaria.

Il «Davos Digital Rat» vuole affrontare in modo proattivo le sfide legate al mondo digitale e sfruttare il grande potenziale ancora inespresso, si legge in una nota di oggi del Comune di Davos.

Nella sua prima tappa sono stati sostenuti diversi progetti. Spiccano le attività di formazione nel marketing digitale, le offerte di «co-working», che sono attività di lavoro in compresenza in uno spazio fisico condiviso da più liberi professionisti, e una piattaforma per sostenere il reclutamento di risorse umane.

La seconda fase dell'Agenda digitale di Davos prevede il sostegno e la promozione di progetti che rientrano nei settori della salute, del turismo, della ricerca e della cultura.

In collaborazione con l'Istituto svizzero per lo studio della neve e delle valanghe, sarà realizzata una web-app che conterrà inizialmente otto escursioni. Il nuovo strumento digitale, destinato al settore turistico, permetterà di promuovere anche la conoscenza scientifica trasmessa in modo divertente e ad un livello accessibile a tutti.

La costituzione dell'azienda start-up BIOS Medical di Davos, che si prefigge attività nel campo della tecnologia sanitaria, permetterà lo studio e lo sviluppo di sensori che andranno a migliorare la cura dei pazienti dopo le fratture dell'anca.

