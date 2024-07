Una frana di massi e acqua ha travolto il villaggio di Sorte, nel comune di Lostallo, un mese fa. (immagine d'archivio) Keystone

Oggi, lunedì, a Lostallo si è svolta una giornata informativa dopo il maltempo che ha colpito la Mesolcina un mese fa. Ora che le fasi di pericolo e sicurezza sono state superate, è necessario analizzare i danni e pianificare le fasi successive.

In programma c'era una giornata per i media cui è seguita una serata informativa per la popolazione. I rappresentanti dei media hanno potuto visitare la colata detritica e la frana sopra il villaggio di Lostallo, accompagnati dall'ingegnere forestale responsabile, si legge in una nota di questa sera del gruppo di coordinamento regionale.

Il maltempo del 21 giugno ha provocato gravi inondazioni e frane in Mesolcina. Due persone hanno perso la vita e una risulta tuttora dispersa.

Una colata di detriti ha colpito il villaggio di Sorte nel comune di Lostallo, seppellendo circa un chilometro quadrato di terreno coltivato. Devono essere rimossi ancora 290'000 metri cubi di detriti e fango. Il comune ha stimato finora i danni totali sul suo territorio a 38 milioni di franchi.

