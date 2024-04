Il giovane team di Arosa Turismo ha vinto il premio Master of swiss web con una campagna supportata dall'Intelligenza Artificiale (AI). Keystone

Il progetto di Arosa Turismo ha vinto il premio Best of Swiss Web 2024 con la campagna pubblicitaria «Bergtraum» supportata dall'intelligenza artificiale (IA). Grazie all'IA in pochi mesi il pubblico coinvolto ha creato più di 43'000 immagini «da sogno».

L'attività promozionale, unica in Svizzera basata sull'IA e all'insegna del motto #Bergtraum (sogno montano), è stata lanciata da Arosa Turismo all'inizio dell'anno, si legge nella nota diramata oggi dall'organizzazione turistica di Arosa, nella Val Schanfigg (GR).

Negli ultimi due mesi le persone che hanno risposto alla proposta della campagna hanno potuto sfogare la loro fantasia creando un soggetto onirico personale, di carattere montano, facendosi aiutare dallo strumento dell'IA. Alla fine dell'operazione gli organizzatori hanno tratto una conclusione sorprendente: sono state create oltre 43'000 immagini, generando 4,3 milioni di click.

Il progetto di Arosa Turismo ha però anche trasformato un centinaio di sogni in realtà, si legge nella nota, sotto forma di inviti all'après-ski, di skipass e di weekend di benessere.

Oltre al premio Best of Swiss Web 2024, l'iniziativa pubblicitaria ha vinto anche l'oro nella categoria «Brand Experience» e l'argento nella categoria «Marketing».

«Volevamo che i partecipanti si confrontassero con il tema dell'IA con un approccio ludico e a bassa soglia», ha commentato Marion Schmitz di Arosa Turismo.

