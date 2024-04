L'impianto di produzione di idrogeno verde di Domat/Ems inaugurato oggi. Keystone

L'azienda energetica Axpo ha inaugurato oggi a Domat/Ems, nei Grigioni, il più grande impianto di «idrogeno verde» della Svizzera, che produce fino a 350 tonnellate all'anno utilizzando l'energia della centrale idroelettrica grigionese di Reichenau.

SDA

L'impianto consente di risparmiare 1,5 milioni di litri di combustibile diesel all'anno, scrive l'azienda energetica in una nota odierna, diventando così il più grande stabilimento in Svizzera per la produzione di idrogeno a zero emissioni di CO2.

Grazie al collegamento diretto con una centrale idroelettrica, l'impianto produce idrogeno neutrale dal punto di vista climatico e rappresenta quindi un progetto pionieristico. Stando alla nota, l'idrogeno sarà compresso direttamente in loco, in modo da poter essere facilmente consegnato in futuro alle stazioni di servizio e ai clienti industriali.

pv, ats