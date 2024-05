La zurighese Bettina Simioni sostituirà Urs Brasser alla guida del Segretariato delle finanze cantonali dei Grigioni. Keystone

La 43enne zurighese Bettina Simioni è la nuova segretaria delle finanze cantonali dei Grigioni. Dopo oltre 20 anni di esperienza nel settore succede a Urs Brasser, che nel 2025 andrà in pensione dopo 36 anni di attività presso l'amministrazione cantonale.

SDA

La nuova segretaria del Dipartimento delle finanze e dei comuni grigionese (DFC) è stata fra l'altro economista presso la Banca nazionale svizzera (BNS).

Nata a Winterthur (ZH) e diplomata in economia a San Gallo, dal 2016 ha ricoperto diversi incarichi all'interno della Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo, recentemente nel ruolo di responsabile del Dipartimento per la gestione del budget finanziario, si legge in una nota diramata oggi dall'amministrazione cantonale dei Grigioni.

danu, ats