Il terziario perde ben 800 pendolari dalla Lombardia Keystone

Nel Canton Grigioni, a un anno dall’accordo fiscale con l’Italia, si è passati da oltre 9’100 a meno di 8’600 frontalieri italiani.

Swisstxt

Il posto di lavoro in Svizzera potrebbe essere diventato meno attrattivo perché le tasse da pagare in Italia sono molto più alte per i nuovi frontalieri. Mentre nell’edilizia il numero degli occupati con il permesso G cresce, in altri settori si registra una flessione rilevante.

Il terziario perde ben 800 pendolari dalla Lombardia. C’è da attendersi che questo effetto si rafforzi ancora negli anni a venire. Un problema per le quasi 2 aziende su 3 che hanno difficoltà a trovare personale.

Swisstxt