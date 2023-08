Lo scatto fotografico del 22 luglio nel Comune di Zernez, nei Grigioni, a opera di un cacciatore del luogo. La lince madre è seguita dai suoi due piccoli. Keystone

Il 22 luglio è stata confermata, sul territorio grigionese di Zernez, la riproduzione della lince in Engadina. Lo prova una fotografia scattata da un cacciatore. In questa regione il felino era stato sterminato completamente circa 150 anni fa.

Il cacciatore engadinese ha potuto prima osservare con il cannocchiale, e quindi fotografare a tarda sera la lince madre con i suoi due piccoli.

Stando alla nota odierna dell'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni, un avvistamento di giovani linci era già stato segnalato l'anno scorso, ma non si era potuto confermarne la presenza per mancanza di prove.

Da almeno tre anni un maschio di lince (B760) vive costantemente nel territorio intorno a Zernez. Finora la femmina e i cuccioli non sono ancora stati identificati. In Engadina Bassa la lince era scomparsa intorno al 1872, si legge nella nota.

danu, ats