Veduta del Parco nazionale svizzero Keystone

Lieto evento nel Parco nazionale svizzero (PNS): una coppia di lupi ha dato alla luce diversi cuccioli, almeno tre secondo il personale dell'area protetta, che li ha osservati grazie a una trappola fotografica. Nessun pericolo per gli escursionisti.

SDA

Quest'anno il «branco del Fuorn» non ha ucciso nemmeno un animale da reddito, indica il PNS in una nota odierna. I lupi hanno invece mangiato cervi e camosci, come dimostrano i ritrovamenti di carcasse a inizio estate.

Nonostante la relativa vicinanza alla strada del Passo del Forno e ai sentieri, è molto difficile osservare questi animali.

Non c'è pertanto alcun pericolo per i visitatori del parco che si limitano a percorrere i sentieri escursionistici durante il giorno e a rispettare le norme di protezione dell'area, assicura il PNS.

La coppia di lupi era già nota ai guardacaccia. Lo scorso anno ha dato alla luce otto cuccioli, sempre nella stessa regione.

Durante l'inverno i lupi hanno seguito i cervi in valle e sono stati osservati anche vicino agli insediamenti nel corso della primavera. Fino al ritrovamento delle carcasse, non era chiaro se sarebbero tornati nel loro territorio estivo.

mh, ats