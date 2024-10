Il ristorante in fiamme Polizia cantonale grigionese

Il noto ristorante di montagna Foppa, situato ai margini del comprensorio sciistico di Flims-Laax , nei Grigioni, è bruciato completamente ieri sera. Non si registrano feriti. Le cause dell'incendio non sono ancora chiare e sono in corso di accertamento. I danni superano il milione di franchi.

SDA

L'allerta per le fiamme divampate nel locale, situato a 1430 metri di altitudine, è stata data alle 20.30, indica la polizia cantonale in una nota odierna. In attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, gli operai di un cantiere vicino hanno cercato invano di spegnere l'incendio.

I pompieri non sono riusciti a impedire che il ristorante bruciasse completamente, ma sono riusciti a proteggere gli edifici e gli alberi situati nelle vicinanze. I lavori di spegnimento sono durati fino a notte inoltrata. È stato quindi istituito un servizio di vigilanza antincendio.

mh, ats