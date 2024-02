Il bollettino delle valanghe dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF). Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF)

Con la neve caduta nelle ultime ore è aumentato il rischio di valanghe, in particolare nei Grigioni: nel Moesano, in Bregaglia, in Alta Engadina e nella Val Poschiavo vige il secondo livello più alto di allarme, il grado 4 (forte). Lo indica l'ultimo bollettino dell'Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF).

SLF precisa che il grado 4 si riferisce alle esposizioni da ovest a nord sino a est al di sopra dei 2400 metri di quota. Con le intense nevicate, durante la notte sono qui previste valanghe spontanee, anche di grandi dimensioni. Nelle regioni citate, le altre zone sono state classificate con il grado 2 (moderato).

Il resto dei Grigioni e dell'arco alpino è stato per lo più classificato nei gradi 3 (marcato) per le zone sopra i 2000/2300 metri, 2 per quelle a quote inferiori.

fc, ats