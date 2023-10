Il Governo interviene sulle tasse immobiliari Keystone

Il Governo grigionese ha approvato la revisione parziale dell'ordinanza sulle valutazioni immobiliari ufficiali. Essa entrerà in vigore il 1° dicembre 2023.

Con questa modifica vengono ridotte le tasse che i proprietari devono versare. Diminuiscono, come si legge venerdì nel comunicato ufficiale, le tasse per le valutazioni se sono stati effettuati investimenti nonché le spese per la consegna di atti.

La tassa massima da versare pari a 25'000 franchi viene inoltre ridotta a 15'000 e lo sconto per tasse elevate aumentato di oltre il 30%. In caso di valutazione di revisione, per investimenti inferiori ai 100'000, non verrà inviata fattura.

Swisstxt