La moto del 17enne è stata intercettata ad una velocità di 79 km/h netti in zona 30 a Landquart (GR). Il giovane guidava senza patente. (foto d'archivio). Keystone

Mercoledì sera, la Polizia cantonale dei Grigioni ha fermato un motociclista di 17 anni che circolava malgrado gli fosse in precedenza stata revocata la patente. Inoltre viaggiava in eccesso di velocità in una zona limitata a 30 km/h a Landquart.

SDA

Poco prima delle 20.00, la moto del 17enne diretta verso Igis è stata rilevata a una velocità netta di 79 km/h, 49 km/h ben oltre il limite consentito. Secondo le norme vigenti, un simile comportamento è considerato da «Pirata della strada», si legge nella nota diramata oggi dalla Polizia cantonale.

Una volta fermato, le forze dell'ordine hanno scoperto che il motociclista stava guidando senza patente, perché gli era stata precedentemente revocata.

La Polizia cantonale dei Grigioni ha denunciato il giovane alla Procura dei minorenni.

danu, ats