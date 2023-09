La strada del passo dell'Umbrail, che collega la Val Monastero (GR) e la Valtellina (I), rimarrà probabilmente chiusa fino al 23 settembre.

Immagine simbolica. © Ti-Press / Francesca Agosta

Il cedimento di un muro di sostegno in seguito alle intense piogge degli scorsi giorni richiede lavori di messa in sicurezza che dureranno circa tre settimane, indica in una nota odierna l'Ufficio tecnico dei Grigioni (UT).

Lo scorso 28 agosto le forti precipitazioni hanno fatto cedere un muro di sostegno, che «rischia di collassare», ciò che potrebbe provocare cadute di sassi nonché uno scivolamento della strada sovrastante. La carreggiata si è del resto già abbassata di diversi centimetri.

I lavori, secondo le previsioni dell'UT, dureranno dal 4 al 22 settembre. L'ufficio valuterà nuovamente la situazione il 20 settembre. Il passo, noto in Italia come Giogo di Santa Maria, dovrebbe riaprire al traffico il sabato seguente.

ns, ats