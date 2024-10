I Verdi correranno da soli per le prossime elezioni del Gran Consiglio nel 2026 (immagine d'archivio). Keystone

I Verdi grigionesi vogliono correre per la prima volta da soli alle elezioni del Gran Consiglio. Lo scrivono in un comunicato stampa, pur dichiarando che la collaborazione con il PS è sempre stata «eccellente».

SDA

Mancano ancora due anni alle elezioni, ma gli ecologisti sembrano già avere le idee chiare. Dopo l'elezione lo scorso 9 giugno del Verde Simon Gredig nel municipio di Coira, il partito vuole creare per la prima volta una propria lista per le elezioni del Parlamento grigionese nel 2026.

Con l'introduzione del sistema proporzionale nel 2022 anche per i partiti più piccoli è possibile creare una «frazione» (gruppo parlamentare), si legge nel comunicato. La presidente, Anita Mazzetta, è convinta che sarà fattibile superare la soglia del 3% di voti che un partito deve raggiungere a livello cantonale.

Durante le ultime elezioni del Gran Consiglio due anni fa i Verdi si erano alleati con il PS, conquistando assieme 27 seggi, 25 per i socialisti e due per gli ecologisti. Nell'ambito di questa alleanza sarebbe però difficile, secondo il futuro municipale e granconsigliere Gredig, riuscire a dare abbastanza spazio ai temi dei Verdi. La decisione non sarebbe stata presa «a cuor leggero», e nel comunicato la presidente Mazzetta sottolinea, che la collaborazione con il PS è sempre stata «eccellente, ci completiamo perfettamente a vicenda e beneficiamo dei reciproci punti di forza.»

anve, ats