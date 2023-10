Il Vescovo Joseph Maria Bonnemain vuole rendere la Chiesa cattolica della diocesi di Coira più "sinodale", cioè più partecipativa e comunitaria. Keystone

La diocesi di Coira ha elaborato le linee guida per la trasformazione della diocesi in una «Chiesa sinodale». Oggi pomeriggio ad Einsiedeln (SZ) il vescovo Bonnemain ha presentato il manuale ai responsabili ecclesiastici e agli esperti religiosi del vescovado.

Il cosiddetto «processo sinodale» nella Chiesa cattolica è stato avviato da Papa Francesco. Il suo scopo è quello di rendere la Chiesa più partecipativa e comunitaria.

«Abbiamo accolto con gratitudine questo percorso», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS Nicole Büchel, la responsabile della comunicazione della diocesi di Coira, spiegando che la diocesi sfrutta questa opportunità per dare vita ad un nuovo orientamento.

«Come Chiesa, siamo pellegrini – cercatori – in cammino: insieme, in dialogo, con solidarietà, come fratelli e sorelle procediamo nella medesima direzione», così il vescovo Bonnemain descrive il processo sinodale nella prefazione di un opuscolo. Dovrebbe essere una linea guida e una bussola per accompagnare la diocesi nel suo cammino.

Il «Manuale per una Chiesa sinodale nella diocesi di Coira» è l'essenza di due anni di intenso ascolto e riflessione, scrive la diocesi in una nota. È stato preparato da un gruppo di lavoro interno sotto la guida del vescovo.

Atteggiamenti fondamentali e opzioni di azione

L'opuscolo descrive il principio guida «Uscire – avvicinarsi alle persone» e definisce gli atteggiamenti fondamentali e le opzioni di azione. Un punto centrale è la valorizzazione di tutti gli operatori pastorali e quella dei volontari.

Un ampio capitolo è dedicato alle varie sfaccettature della comunicazione e ne sottolinea l'importanza sia all'interno che all'esterno. Nelle nuove linee guida non mancano la liturgia, la funzione direttiva e l'ampio tema della formazione e dell'aggiornamento.

Si parla anche di ecumenismo e di dialogo interreligioso. «Questa è, e rimane, una missione cristiana in ogni momento, soprattutto in questi giorni carichi di conflitti», scrive la diocesi.

