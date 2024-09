Il luogo dell'incidente. Keystone

Ieri, venerdì, a Campocologno, in Val Poschiavo (GR), un 67enne italiano residente a Brusio (GR) ha provocato danni totali alla sua auto invadendo la corsia opposta. L'uomo ha inoltre danneggiato altri due veicoli parcheggiati.

SDA

Stando ai primi accertamenti, l'uomo stava viaggiando sulla strada principale verso il confine nazionale poco prima delle 14:30 di ieri, ha indicato la polizia cantonale dei Grigioni in una nota odierna. All'ingresso di Campocologno, per motivi non ancora chiari, ha invaso la corsia opposta schiantandosi contro una ringhiera di metallo.

Il conducente ha poi colpito un veicolo parcheggiato nelle vicinanze, spingendolo indietro di diversi metri, il che ha provocato uno scontro con una seconda auto posteggiata. L'auto del 67enne è stata completamente distrutta, anche i due veicoli parcheggiati hanno subito danni materiali.

La polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sulle circostanze esatte dell'incidente.

trm, ats