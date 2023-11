Un collaboratore di un servizio di viabilità è stato investito da un’auto nel pomeriggio di ieri, lunedì, in un cantiere stradale in territorio di Waltensburg, nei Grigioni.

Ha riportato gravi ferite. L’uomo, un 28enne, stava disciplinando il traffico lungo una sola corsia a causa dei lavori. Ma un’auto che procedeva in salita, con alla guida un 65enne, ha urtato frontalmente il pattugliatore, che aveva fermato il traffico in discesa.

Il 28enne è così finito scaraventato sul ciglio della strada e ha perso i sensi. Dopo i primi soccorsi, è stato trasportato in elicottero dalla Rega all’Ospedale cantonale di Coira.

Dopo lo scontro, riporta la RSI, il veicolo in cima alla fila, in discesa, ha fatto marcia indietro e si è diretto in salita verso Tavanasa. La polizia sta cercando il conducente o chi abbia informazioni sul veicolo.

Swisstxt