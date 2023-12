Kaspar Howald si è distinto negli ultimi anni quale direttore di Valposchiavo Turismo, capace di promuovere la collaborazione fra cultura e villeggiatura. Keystone

L'attuale direttore di Valposchiavo Turismo Kaspar Howald è stato chiamato a dirigere il progetto «Cultura Grigioni». A partire dal prossimo mese di maggio avrà il compito di affermare il Grigioni quale destinazione di turismo culturale.

L'obiettivo della neonata associazione «Cultura Grigioni» è quello di posizionare il Cantone come una delle regioni leader del turismo culturale nelle Alpi, si legge nella nota diramata oggi da Grigioni Vacanze.

Il progetto quadriennale è finanziato dal Cantone dei Grigioni e mira alla valorizzazione turistica della cultura retica, diversificata nelle tre aree linguistiche e nelle varie regioni.

Kaspar Howald esperto di cultura e turismo

L'associazione «Cultura Grigioni» ha individuato in Kaspar Howald, attualmente domiciliato a Poschiavo, il direttore ideale per il progetto.

Il 48enne è direttore di Valposchiavo Turismo dal 2014. In precedenza ha lavorato in ambito culturale internazionale, fra le altre cose presso l'Istituto Svizzero di Roma, come assistente nel campo della scienza e della cultura, e presso il Goethe-Institut, sempre nella capitale italiana, dove ha gestito i programmi culturali dal 2010 al 2013.

Nel ruolo di direttore di Valposchiavo Turismo, Howald ha avuto modo di realizzare numerosi progetti di turismo culturale. È stato inoltre il responsabile del progetto pluripremiato «100% Valposchiavo».

«Sono convinto che il Grigioni possa essere posizionato turisticamente in modo eccellente grazie alla sua ricchezza culturale», ha affermato Kaspar Howald.

danu, ats