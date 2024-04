Non ce l'ha fatta il 18enne che sabato pomeriggio, in sella alla sua moto, ha subito gravissime ferite nella collisione con un furgone sulla strada del passo dello Julier, in territorio di Rona, nei Grigioni.

Il giovane è morto domenica all'Ospedale cantonale di Coira, informa tramite una nota odierna la polizia grigionese.

L'adolescente stava guidando in direzione di Tiefencastel quando si è scontrato frontalmente con il veicolo, che circolava normalmente in direzione opposta.

Sul mezzo vi erano quattro cittadini polacchi, rimasti illesi.

