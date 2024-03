Ursin Widmer di Felberg è stato nominato direttore dell'Ufficio della cultura dei Grigioni. Succede a Barbara Gabrielli. Keystone

Il Governo grigionese ha nominato il nuovo capo dell'Ufficio della cultura. La scelta è caduta su Ursin Widmer. Il 35enne di Felberg (GR) succederà a Barbara Gabrielli ed entrerà in carica all'inizio del prossimo mese di agosto.

Widmer è in possesso di un master of arts in pedagogia musicale, del diploma di direttore scolastico, del diploma di direttore di scuola musicale e un diploma in marketing culturale e divulgazione culturale, si legge nella nota diramata oggi pomeriggio dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

Ursin Widmer (Centro) è attualmente deputato al Gran Consiglio retico per il Circolo di Trin.

danu, ats