Una nuova base aerea da 15 milioni di franchi. È l'investimento che intende effettuare la Rega a Samedan, in Engadina.

In una nota, la Rega ricorda come sono anni che si discute di una nuova struttura nella località grigionese. Con il rinnovo della flotta previsto nel 2026, la costruzione della nuova base è diventata impellente: nei vecchi hangar non c'è posto per i nuovi elicotteri.

Prima di avviare i lavori, indica la Rega, è ancora necessario finalizzare l'accordo con il proprietario del terreno sul quale verrà costruita la nuova base. Quest'ultima, che sarà in legno, ospiterà anche gli elicotteri di HeliBernina e Swiss Helicopter.

