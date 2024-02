L'edificio in legno che ospiterà il nuovo centro per la protezione civile dei Grigioni "Meiersboda" sarà ubicato sul territorio del Comune di Churwalden, ma a poca distanza dalla città di Coira. Keystone

Il Governo retico ha approvato il progetto per la costruzione di un nuovo centro di formazione per la protezione civile. Denominato «Meiersboda» sarà ubicato nel Comune di Churwalden, molto vicino alla città di Coira. Costerà 18,95 milioni di franchi.

Il centro di formazione per la protezione della popolazione andrà a sostituire quello attuale costruito circa 50 anni fa. L'edificio non risponde più alle esigenze attuali. Inoltre si presenta in pessimo stato anche sotto l'aspetto edilizio, l'impiantistica è obsoleta e presenta lacune in termini di sicurezza, si legge nella nota diramata oggi dal Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità, guidato alla Consigliera di stato Carmelia Maissen (Centro).

In futuro gli eventi rilevanti per la protezione della popolazione, dovuti in particolare al mutamento delle condizioni climatiche, ma anche ai cambiamenti tecnologici e sociali, saranno più frequenti e con un'intensità maggiore. Secondo l'Esecutivo retico il nuovo centro deve garantire un'adeguata e moderna prontezza operativa.

Il «Meiersboda» fungerà anche da base d'intervento per lo stato maggiore di condotta cantonale. In caso di una catastrofe naturale, la protezione civile dei Grigioni può contare attualmente su circa 2400 militi.

Il progetto e il suo finanziamento di 18.95 milioni di franchi dovranno prima essere approvati dal Gran Consiglio retico nella sua sessione del prossimo mese di aprile. Mentre il consenso definitivo spetterà al popolo grigionese nel mese di settembre 2024.

danu, ats