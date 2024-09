Il sito sullo stato delle strade nei Grigioni si presenta con un nuovo design. Keystone

La pagina internet strassen.gr.ch viene migliorata. Grazie alla nuova versione le informazioni sulla condizione dei tratti stradali nel Canton Grigioni saranno più precise e complete.

«Con circa un milione di visite all'anno, strassen.gr.ch è uno dei siti web più visitati dell'amministrazione cantonale», scrive l'Ufficio tecnico grigionese in un comunicato. Sulla pagina gli utenti possono informarsi sullo stato delle strade, su chiusure o limitazioni al traffico.

Il design è stato migliorato, in modo che si possa consultare su qualsiasi dispositivo. E anche per i contenuti ci sono delle novità. Tramite una carta interattiva è possibile ricevere informazioni sullo stato dei cantieri, indicazioni su varie statistiche riguardanti l'apertura dei passi e il traffico nel cantone. Sulla nuova piattaforma è possibile diramare indicazioni dettagliate su eventi particolari. Il tutto nelle tre lingue cantonali.

Notifiche e abbonamenti da rinnovare

Oltre agli avvisi via e-mail e SMS, v'è la possibilità di ricevere aggiornamenti anche tramite notifiche push. Inoltre si possono ricevere aggiornamenti separati per il trasporto auto attraverso il Vereina e per le strade nazionali.

Per il lancio del nuovo sito, gli abbonamenti esistenti sono stati disattivati, scrive l'Ufficio tecnico. Chi desidera ricevere notizie sulle rete stradale grigionese anche in futuro dovrà dunque rinnovare l'iscrizione.

