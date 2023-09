L'offerta turistica attorno ai ghiacciai del Bernina sarà estesa sempre più lungo tutto l'anno. Keystone

Il Governo retico ha concesso un sostegno di 415'000 franchi all'organizzazione turistica «Bernina Glaciers». Il progetto intende promuovere ulteriormente la regione alpina fra Pontresina e la Valposchiavo (GR) nell'arco di tutto l'anno.

Il contributo è stato accordato nel quadro della Nuova politica regionale della Confederazione (NPR). Sarà finanziato in parti uguali da Cantone dei Grigioni e Confederazione, si legge in una nota diramata oggi dall'amministrazione cantonale.

L'area «Bernina Glaciers» si estende da Pontresina a Poschiavo e collega le due destinazioni turistiche Engadin St. Moritz e Valposchiavo. Da molti anni il massiccio del Bernina ospita alcune attrazioni turistiche oramai molto note, come il «Giardino dei Ghiacciai di Cavaglia», con oltre 50'000 visitatori all'anno oppure le numerose escursioni ai piedi oppure sui ghiacciai della Diavolezza, del Palü e del Morteratsch.

Grazie alla cooperazione tra regioni e destinazioni turistiche, in futuro gli ospiti potranno essere accolti anche in primavera e in autunno. Si sta pensando anche ad un'offerta invernale.

danu, ats