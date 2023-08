Il giovane Alberto Giacometti iniziò a dipingere già da ragazzo nel suo paese natio di Stampa in Val Bregaglia (GR) Keystone

Il Museo d'arte dei Grigioni presenta un ritratto dell'artista di fama mondiale Alberto Giacometti (1901-1966) nei suoi anni giovanili. I visitatori scopriranno una grande quantità di opere, alcune mai esposte prima.

«Alberto Giacometti. Ritratto dell'artista da giovane» è la prima mostra pubblica mai dedicata ai primi lavori dell'artista bregagliotto. «Ci sono voluti tre anni di ricerche», ha dichiarato oggi durante la presentazione dell'esposizione ai media Stephan Kunz, il direttore artistico del Museo d'arte dei Grigioni.

Si è detto entusiasta dell'opera. «Stiamo mostrando come Alberto Giacometti sia diventato un artista», ha detto Kunz. E ha aggiunto: «Abbiamo voluto mostrare qualcosa che non era ancora noto».

Iniziò all'età di 12 anni

La mostra inizia con le opere del dodicenne Giacometti e si estende fino al periodo trascorso a Parigi negli anni Venti. Vuole essere anche un omaggio al banditore di aste e collezionista d'arte bernese Eberhard W. Kornfeld, morto il 13 aprile di quest'anno a quasi cento anni.

Complessivamente sono esposte 160 opere, soprattutto dipinti, oltre a 40 documenti, tra cui cartoline, lettere e fotografie. Una ventina di opere non è mai stata esposta pubblicamente in una mostra. Dal punto di vista spaziale, la mostra è suddivisa in diversi capitoli. Le opere mostrano i membri della famiglia dell'artista, naturalmente il padre e mecenate di Alberto, Giovanni, oltre a paesaggi e nature morte.

Per Alberto Giacometti fu chiaro fin da piccolo che voleva diventare un artista. Il ragazzo dalla simpatica chioma arruffata dipinse e disegnò dapprima nella natia Val Bregaglia e successivamente a Schiers in Prettigovia, nel periodo degli studi liceali. Seguirono soggiorni a Ginevra e a Roma, e si occupò molto intensamente anche di opere della storia dell'arte.

Le sculture filiformi vennero dopo

Le sculture filiformi, quelle che al giorno d'oggi raggiungono prezzi da capogiro alle aste, non sono però esposte in questa mostra a Coira. Giacometti si dedicò a quest'arte solo nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale.

L'artista di Stampa in Val Bregaglia nacque il 10 ottobre 1901 a Borgonovo, primo di quattro figli. I suoi genitori furono Annetta Giacometti-Stampa e il pittore, disegnatore e stampatore Giovanni Giacometti. Suo fratello Diego fu scultore e designer, mentre il fratello Bruno fu rinomato architetto. La meno conosciuta della famiglia di artisti fu la sorella Ottilia, una sarta capace che morì a soli 33 anni.

La mostra «Alberto Giacometti. Ritratto dell'artista da giovane» al Museo d'Arte di Coira rimarrà aperta fino al 19 novembre. È stata realizzata in stretta collaborazione con il Museo d'arte di Zurigo e la Fondazione Giacometti di Parigi. La mostra è accompagnata da un catalogo di 300 pagine.

danu, ats