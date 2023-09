Immagine illustrativa/foto d'archivio. © Ti-Press / Davide Agosta

Il Governo dei Grigioni ha deciso di aumentare i contributi a favore di tutte le offerte riconosciute di assistenza ai bambini complementare alla famiglia dal primo agosto 2024. Per gli asili nido del Cantone ciò si traduce in un milione di franchi in più di sussidi rispetto al passato.

Il provvedimento rispetta quanto promesso nel messaggio relativo alla nuova legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (LASBA).

L'introduzione della norma richiede l'acquisizione di una nuova soluzione informatica. Un'attuazione della nuova LASBA con effetto al primo agosto 2024, come inizialmente previsto, non è realistica ed è rinviata all'agosto 2025, indica una nota odierna del Governo.

Con la LASBA le famiglie economicamente più deboli riceveranno più sussidi. Come indicato nel messaggio, le autorità hanno aumentato i contributi previsti dalla legge attuale. Tutti gli asili nido del Cantone riceveranno quale contributo ai costi di custodia dei bambini il 25% dal Cantone e il 25% dal Comune – contro l'attuale 20% da parte di ciascuno dei due livelli istituzionali.

Ciò comporta uscite aggiuntive complessive per un milione di franchi all'anno. In totale, i sussidi ammonteranno a 11,2 milioni, ha indicato a Keystone-ATS un funzionario cantonale.

mafr, ats