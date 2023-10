I sospetti passatori sono stati arrestati Keystone

Quattro turchi sono stati fermati nella notte fra sabato e domenica sull'autostrada A13 in territorio di Trimmis (GR). Due di loro sono accusati di aver tentato di introdurre clandestinamente gli altri due in uno Stato confinante con la Svizzera.

Sono stati denunciati ed espulsi. Lo fa sapere oggi la polizia cantonale grigionese.

Nella tarda serata di sabato i quattro uomini viaggiavano da Trimmis in direzione di Landquart (GR) a bordo di un'auto recuperata in Austria, quando sono stati fermati e controllati dalla polizia, viene precisato nella nota.

Le forze dell'ordine hanno poi avuto il sospetto che i due cittadini turchi, rispettivamente di 37 e 38 anni e residenti in Austria, fossero dei passatori. Gli altri due passeggeri, un 26enne e un 27enne, non avevano invece alcun visto svizzero.

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) è poi stato contattato per un ulteriore controllo. L'ufficio cantonale della migrazione e del diritto civile ha nel frattempo emesso un ordine di espulsione. Ai presunti passatori sono stati imposti divieti di ingresso in Svizzera per due anni. Verranno pure denunciati al Ministero pubblico dei Grigioni.

mp, ats