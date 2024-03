Al centro il nuovo direttore di Valposchiavo Turismo Thomas Fries, a sinistra il presidente Andrea Zanolari e a destra il diretto uscente Kaspar Howald. Keystone

Thomas Fries sarà il nuovo direttore di Valposchiavo Turismo a partire dal 1° luglio prossimo. Il 42enne geografo e teologo sarà il successore di Kaspar Howald. Originario del Saarland in Germania, da 15 anni vive in Svizzera.

Fries ha inizialmente studiato geografia per poi dedicarsi alla teologia e alla filosofia, specializzandosi in spiritualità, si legge in una comunicazione diramata oggi al Gruppo strategico di Valposchiavo Turismo.

Il suo percorso formativo l'ha portato a combinare professionalmente spiritualità e salute presso lo Schweizer Tropeninstitut di Allschwil, nel Canton Basilea Campagna. Fries vanta anche una pluriennale esperienza nel settore turistico, come guida cicloturistica, nella guida di gruppi strategici e nella progettazione di offerte culturali e formative.

«Siamo molto contenti di aver trovato in Thomas Fries un nuovo direttore per Valposchiavo Turismo e gli auguriamo il meglio per il suo nuovo incarico», ha scritto il direttore uscente Kaspar Howald, che lascia dopo dieci anni per assumere la direzione del progetto «Graubünden Cultura».

danu, ats