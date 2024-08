Un escursionista di 66 anni è stato ritrovato morto domenica pomeriggio nei Grigioni dopo un'operazione di ricerca transfrontaliera fra Svizzera e Austria durata diversi giorni.

SDA

Il corpo è stato rinvenuto vicino alla cima del Salaruelkopf, montagna di 2.841 metri che si trova al confine tra il cantone retico e il Vorarlberg.

La vittima, indica oggi la polizia austriaca, è un uomo originario della regione di Feldkirch. Mercoledì si è recato nel Vorarlberg e da allora era disperso.

A individuare il cadavere, sul massiccio del Rätikon, in una zona impervia non lontana dal Salaruelkopf, è stato un escursionista tedesco. In seguito è intervenuto un elicottero per recuperare la salma.

bt, ats