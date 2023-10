Ubriaca guida l'auto per 470 metri sui binari della ferrovia

Dopo aver attraversato un prato, la 39enne ubriaca ha percorso diversi metri sui binari della Ferrovia retica. Keystone

Ieri sera, un'automobilista in stato di ebbrezza è finita in mezzo alla stazione di Klosters Dorf, nei Grigioni, guidando per 470 metri sui binari.

La corsa della 39enne era iniziata verso le 21:00, presso il campo da tennis locale. La donna ha dapprima attraversato il prato per poi andare a finire sulle rotaie della Ferrovia retica.

Fortunatamente per lei, la linea in questione era chiusa per lavori di ristrutturazione, si legge nella nota diramata oggi dalla polizia cantonale dei Grigioni. La vettura si è poi arrestata dopo quasi mezzo chilometro rimanendo incagliata tra i binari.

Gli agenti di polizia intervenuti sul posto hanno classificato la donna come «molto ubriaca» e hanno predisposto un esame del sangue. La 39enne ha dovuto consegnare la patente alle autorità.

danu, ats