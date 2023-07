Il tragico incidente avvenne nel maggio 2022 Archivio Polizia grigionese

Il tiratore sportivo grigionese che aveva ucciso per sbaglio, con un colpo di fucile, un suo ospite di 25 anni è stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale. Era accaduto nel maggio 2022, durante una festa di compleanno a Trun, in Val Surselva, nei Grigioni.

Il tragico incidente era capitato mentre l'allora trentenne tiratore aveva mostrato le sue armi agli invitati alla festa. Improvvisamente era partito un colpo di carabina, che aveva ferito mortalmente alla testa il 25enne.

La procura grigionese, tramite decreto d'accusa, ha condannato il tiratore a una «elevata» pena pecuniaria con la condizionale e a una multa per omicidio colposo, ha detto oggi a Keystone-ATS il procuratore Franco Passini, confermando quanto riportato dal quotidiano «Südostschweiz». Un crimine o un reato è giudicato colposo se l'autore non ha considerato le conseguenze del suo comportamento a causa di una «negligenza», ha spiegato Passini.

La sentenza è passata in giudicato, dato che l'uomo ha rinunciato a presentare ricorso. La procura ha potuto emetterla in modo autonomo, senza passare per un processo, siccome vi è stata una confessione e la pena rientrava in un certo limite.

uj, ats