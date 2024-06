L'auto senza freni è riuscita a fermarsi in un prato in salita Keystone

Un ucraino ha acquistato un'auto a Coira martedì e ha scoperto che i freni non funzionavano solo mentre era in viaggio verso Bellinzona. È riuscito a fermarsi in un prato in salita e ha chiamato la polizia. Un'inchiesta è in corso.

SDA

Il 32enne ha segnalato il guasto alla polizia cantonale dei Grigioni intorno alle 19.45 di martedì sera, si legge in un comunicato stampa odierno. Il conducente stava viaggiando da San Bernardino in direzione di Bellinzona sulla semiautostrada A13 quando ha notato che i freni anteriori erano fuori uso. È riuscito a fermarsi in un prato in salita nei pressi di Mesocco (GR).

La polizia ha poi scoperto che, a parte il supporto del freno, mancavano tutti i pezzi nella parte anteriore sinistra, compresi i tubi dell'impianto frenante. Il veicolo è stato sequestrato per un controllo tecnico. Insieme alla Procura pubblica, la polizia cantonale dei Grigioni sta indagando sull'accaduto.

mc, ats