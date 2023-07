Immagine illustrativa/foto d'archivio. Imago

Dei lupi hanno ucciso e divorato un giovane bovino su un'alpe della Val Surselva nei Grigioni. L'animale è stato ritrovato ieri, martedì, mattina dai pastori dell'alpe Nalps, sopra Sedrun (GR).

L'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni ipotizza che l'attacco al bovino del peso di circa 200 chilogrammi, sia opera del branco di Stagias.

Arno Puorger, responsabile della divisione grandi predatori presso l'ufficio cantonale, ha confermato la notizia di oggi, mercoledì, della Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR). Una foto dimostra che sono diversi i lupi che hanno partecipato al «banchetto».

Secondo la nuova ordinanza federale sulla caccia, in vigore dall'inizio di questo mese, ora il Cantone può inoltrare richiesta alla Confederazione per una regolazione del branco. Se le autorità responsabili potranno dimostrare che si tratta del branco di Stagias, si potranno abbattere due terzi della sua progenie. In questo caso la mala sorte toccherebbe a tre dei cinque lupacchiotti.

«Rispetto alle altre categorie di bestiame da reddito, l'attacco ai bovini è molto più raro. Tuttavia negli ultimi anni è successo a cadenza regolare», ha dichiarato Puorger a Keystone-ATS. Dei circa 500 animali da allevamento uccisi l'anno scorso nei Grigioni, soltanto sei capi erano di specie bovina.

danu, ats