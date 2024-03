I nuovi edifici della Scuola universitaria professionale dei Grigioni saranno caratterizzati dal massiccio utilizzo del legno grigionese proveniente da 34 comuni diversi. Keystone

Il progetto del nuovo centro della Scuola Universitaria Professionale dei Grigioni (SUP GR) si distingue per la sua forte attenzione alla sostenibilità ambientale, con un massiccio impiego del legno di provenienza grigionese, come evidenziato nel recente documentario.

Una gran parte del legname da costruzione per il nuovo campus universitario proviene dall'economia forestale locale. A questo scopo nelle ultime settimane, in ben 34 comuni grigionesi sono stati abbattuti i 5'500 alberi necessari e destinati alla struttura portante dei nuovi edifici della SUP GR. Dai circa 3'000 metri cubi di legname, otto segherie sono state incaricate di ricavarne le travi necessarie, in legno massiccio e della lunghezza di poco più di 5 metri.

Per poter utilizzare il legno delle foreste grigionesi, è stato necessario pianificare i lavori con il giusto anticipo, in modo che il materiale non sia soltanto di origine indigena, ma sia anche opportunamente stagionato, si spiega nel filmato pubblicato oggi.

A partire dal 2026 il nuovo campus della SUP GR, che avrà un costo complessivo di circa 180 milioni di franchi, permetterà di centralizzare tutte le attività di formazione e di ricerca in un'unica sede alla Pulvermühlestrasse di Coira. Potrà ospitare fino a 2'000 studenti.

Il film «Le strade del legno – per costruire il nuovo centro della scuola universitaria professionale», della durata di circa 10 minuti, è fruibile da subito su Youtube e sottotitolato in lingua italiana.

danu, ats