Quest'anno gli allievi di Haldenstein (GR), nel Comune di Coira, inizieranno il loro nuovo anno scolastico in un edificio nuovo fiammante. Keystone

Dopo due anni di lavori, il prossimo 18 agosto verrà simbolicamente consegnata la chiave del nuovo edificio scolastico di Haldenstein (GR), il villaggio del Comune di Coira alle porte della città omonima. È costato quasi 12 milioni di franchi.

Il nuovo edificio sostituisce il palazzo del 1912, progettato dall'architetto Gottfried Braun. Malgrado due interventi di ristrutturazione e di ampliamento, nel 1972 prima e nel 2003 poi, la vecchia scuola non rispondeva più alle esigenze attuali.

La struttura scolastica da poco ultimata, del costo di 11,7 milioni di franchi, è stata progettata dall'architetto Pablo Horváth per l'allora Comune di Haldenstein, il quale decise la fusione con il Comune di Coira proprio durante l'inizio dei lavori di costruzione nel 2021. Il passaggio delle consegne non ha tuttavia creato problemi di sorta, si legge in una nota diramata oggi dal Comune di Coira

Puntuale per l'inizio dell'anno scolastico 2023/24, la nuova scuola di Haldenstein offrirà spazio per due classi della scuola dell'infanzia, per le classi della scuola elementare e per una mensa.

La popolazione e tutti gli interessati avranno modo di visitare il nuovo edificio venerdì 18 agosto prossimo.

danu, ats