Inconveniente ieri per i passeggeri della Ferrovia Retica. Keystone

Un vagone di un treno passeggeri della Ferrovia Retica (FR) ha preso fuoco ieri pomeriggio alla stazione di Surovas, nel comune di Pontresina, nei Grigioni. Tutti i viaggiatori sono riusciti a lasciare il convoglio incolumi, indica in una nota odierna la polizia grigionese.

Poco dopo le 13.00, un dipendente della FR ha segnalato che un incendio era scoppiato a bordo del treno. Dieci pompieri sono intervenuti mettendo rapidamente sotto controllo il rogo, domato in circa tre quarti d'ora.

La carrozza è stata sganciata dalla composizione, che ha potuto proseguire il viaggio verso Tirano (I) con una trentina di passeggeri. Sono ora in corso gli accertamenti del caso per fare luce sulle cause dell'incendio.

bt, ats