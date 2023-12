Droghe nel mirino Keystone

Il Governo dei Grigioni annuncia martedì di aver approvato una strategia cantonale relativa al tema delle dipendenze.

In futuro i servizi interessati coordineranno in misura maggiore le proprie attività, dalla prevenzione fino all'esecuzione della pena.

L'obiettivo è di promuovere e preservare la salute fisica e mentale della popolazione in tutte le fasi di vita nonché di attenuare le conseguenze delle dipendenze per i diretti interessati e per il loro ambiente.

La Strategia si orienterà, nel solco dei quella nazionale, ai campi d'azione dei quattro pilastri: prevenzione, terapia, riduzione dei danni e repressione.

