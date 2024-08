Un 49enne del Luganese che intorno alle 18.15 di domenica circolava lungo via Turconi a Mendrisio, in direzione di Coldrerio, in sella ad una bicicletta, è caduto nei pressi dell'Ospedale Beata Vergine.

L'uomo ha riportato ferite gravi e si trova ora ricoverato in ospedale. Poco chiara la dinamica dell'incidente, probabilmente il cliclista ha urtato il marciapiede.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale, nonché il Servizio Autoambulanza Mendrisiotto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, l'area è stata temporaneamente chiusa al traffico.

