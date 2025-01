Grave incidente della circolazione a Riazzino, strada chiusa

Il luogo dell'incidente visto dall'alto. Sulla sinistra si vede il camion coinvolto nel sinistro. I.B.

Il grave incidente, che ha coinvolto un camion e una bici, è avvenuto sulla strada cantonale che da Riazzino porta alla rotonda dell'aeroporto, all’intersezione con via Campagna.

Una persona in bicicletta è stata investita oggi (martedì) alle 16.30 nei pressi della strada cantonale a Riazzino.

L’incidente, secondo quanto riferito dai media locali, tra cui la RSI, si è verificato all’intersezione con Via Campagna, dove un camion ha urtato il mezzo a due ruote.

Le condizioni del ferito non sono ufficialmente note, ma, stando ai media, sarebbero state giudicate come gravi dai sanitari.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del SALVA e la polizia.

Il tratto di strada in immagini è stato chiuso per agevolare le operazioni di soccorso e i rilievi del caso. Alle 19h00 non era ancora stato riaperto.