Danni milionari per la grandine, il Fevi potrebbe venire demolito

Danni per milioni al Fevi di Locarno Ti-Press

Il palazzetto è stato seriamente danneggiato durante il maltempo del 25 agosto e il Municipio di Locarno sta riflettendo su più ipotesi di intervento.

Hai fretta? blue News riassume per te Visti i danni milionari dovuti alla grandinata del 25 agosto, il Municipio di Locarno sta riflettendo su più ipotesi di intervento sul Palexpo Fevi.

Tra queste c'è anche quella di demolire e ricostruire ex novo il Palexpo, come era già stato ventilato nel 2020.

Per ora ogni evento al momento è stato cancellato. Mostra di più

Il Municipio di Locarno sta riflettendo su più ipotesi di intervento sul Palexpo Fevi, totalmente inagibile dopo i danni causati dal vento e dalla forte grandine del 25 agosto.

I danni al Palexpo sono stimati a circa 4 milioni e mezzo di franchi. E l'Esecutivo locarnese - come anticipa laRegione - valuta le seguenti ipotesi: demolire e ricostruire ex novo (come era già stato ventilato nel 2020), procedere con una riparazione provvisoria, oppure edificare un capannone alternativo che permetta di completare con la necessaria tempistica il totale ripristino e rinnovo del palazzetto.

Ogni evento al momento è cancellato. E probabilmente saranno cancellati anche tutti gli eventi dei primi mesi del 2024. Sui tempi esatti di una riapertura, in ogni caso, al momento nessuno si sbilancia.