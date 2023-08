Gli appassionati non vedono l'ora keystone

La caccia alta comincerà fra un mese nei Grigioni, il 2 settembre, come ricorda un comunicato del Cantone, che precisano modalità e tempi dell'acquisto della necessaria licenza.

Durerà fino al 10 settembre e poi di nuovo dal 19 al 30.

Il permesso sarà in vendita dal 15 agosto sia per la caccia alta che per quella bassa e per la caccia alla stambecco, presso i guardiani della selvaggina dei vari distretti di caccia nonché presso il Museo della natura dei Grigioni a Coira.

In territorio retico, si ricorda, può ottenerne uno solo chi ha superato l'esame di idoneità in loco. Quelli di altri cantoni o Paesi non sono validi.

