L'Amministrazione delle imposte nei Grigioni è in fase di trasformazione digitale e annuncia che per questa ragione il recapito della tassazione definitiva arriverà più tardi del solito.

Tutte le applicazioni di tassazione, divenute obsolete, devono infatti essere rinnovate e rese adatte al futuro.

Nel 2023 i lavori si sono concentrati sul nuovo registro fiscale, posto in esercizio all'inizio del 2024. Negli anni 2024 e 2025 sarà introdotta a tappe la nuova applicazione di tassazione per le persone fisiche.

Seguirà la sostituzione graduale delle altre applicazioni per le persone giuridiche e per le imposte speciali. L'attività ordinaria non sarà interrotta, ma rallentata.

