In futuro, nei Grigioni i processi amministrativi dovranno essere più digitali.

Immagine illustrativa d'archivio. KEYSTONE

Il Governo ha licenziato il messaggio sulla legge sull'amministrazione digitale che verrà discussa in Gran Consiglio, comunica una nota.

La legge crea le basi giuridiche per la digitalizzazione di processi amministrativi e per lo scambio di atti giuridici per via elettronica nelle procedure amministrative.

«Per la popolazione e per le imprese, le prestazioni digitali delle autorità devono essere semplici, sicure e senza barriere» scrivono le autorità retiche. In questo contesto il portale di e-government cantonale ricopre un ruolo importante» scrive il Governo retico.

Swisstxt