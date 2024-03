archivio TI-Press

L’Ufficio federale delle strade (USTRA) informa che il guasto all’impianto tecnico della galleria del Monte Ceneri, avvenuto negli scorsi giorni, è stato definitivamente riparato.

Da subito la galleria è quindi normalente transitabile a 100 km/h. In seguito al guasto, per motivi di sicurezza, come misura temporanea la velocità massima in galleria era stata ridotta ad 80 km/h ed erano stati attivati i semafori lampeggianti, fintanto che non venissero completati i lavori di riparazione dell’impianto.

L’USTRA, in un comunicato, si scusa per il disagio e ringrazia l’utenza per la pazienza.

Swisstxt