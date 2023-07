Mitsingen am Moon&Stars: Annina Frey macht den Ramazzotti-Härtetest in Locarno Box-Version 19.07.2023

Martedì sera Piazza Grande a Locarno è stata invasa in occasione del concerto di Eros Ramazzotti. La collega Annina Frey, conduttrice di blue Music, ha messo alla prova i fan del cantante italiano chiedendo loro di cantare «Se bastasse una canzone».

Tanta italianità in Piazza Grande a Locarno martedì sera. La superstar italiana Eros Ramazzotti ha suonato i suoi evergreen al Moon&Stars, entusiasmando i suoi fan.

Il 59enne romano sa bene quali sono gli ingredienti necessari per un concerto da brivido. Ogni bambino in Italia, ma anche alle nostre latitudini, conosce a memoria i suoi successi come «Terra Promessa» o «Adesso tu».

Ma quanto sono appassionati i fan presenti al Moon&Stars? Annina Frey, conduttrice di blue Music, li ha messi alla prova chiedendo loro di cantare «Se bastasse una canzone».

Il risultato? Lo si può vedere nel video in testa all'articolo!