elezione del prossimo Esecutivo della Città.

La Sezione PLR di Bellinzona ha presentato i nomi dei candidati in rappresentanza del partito per l’ I nomi sono: Renato Bison, municipale di Bellinzona dal 2021; Fabio Käppeli, dal 2017 capogruppo in consiglio comunale e municipale dal 2021; Vito Lo Russo, consigliere comunale dal 2012. C'è poi Giulia Mozzini, la più giovane tra i candidati di questa lista del PLR; Marco Pellegrini, già consigliere comunale a Claro; Patrick Rusconi, consigliere comunale a Bellinzona dal 2020 e deputato in Gran consiglio dal 2023 e Tiziano Zanetti, deputato in Gran consiglio dal 2023 e attivo nella politica comunale e cantonale.

