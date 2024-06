Identificato il corpo trovato in Val Malvaglia

Immagine simbolica. Rega

La Polizia cantonale comunica che il corpo trovato senza vita il 22 giugno in Val Malvaglia è stato formalmente identificato.

Red Tessa Morgantini

Si tratta di una cittadina statunitense residente in Giappone di 38 anni. La donna soggiornava nel Luganese, più precisamente a Gravesano.

Il cadavere è stato trovato in una zona impervia sotto il percorso alpinistico.

La scomparsa della donna era stata l'oggetto di un avviso di ricerca da parte della polizia cantonale ticinese, in cui si specificava che era stata vista per l'ultima volta domenica 16 giugno alle 8h30 in Val Malvaglia.